AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد فيديو مذبحة الأقباط.. الأنبا مرقس لـ صدى البلد: لا نحب أن يرى الأطفال هذه المشاهد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاخبار
علق الأنبا مرقس، أسقف شبرا، على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال يؤدون مسرحية لتمثيل مشاهد ذبح الأقباط على يد الجماعات الإرهابية، والتي حدثت في ليبيا في فبراير 2015.


وقال الأنبا مرقس لــ "صدى البلد": "لا نفضل أن يرى الأطفال عذابات الشهداء، لكن أمجاد الاستشهاد ومكانة الشهداء".


وأثار مقطع الفيديو غضب وجدل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يظهر الفيديو تقديم إحدى الكنائس الأرثوذكسية، أطفالا يؤدون مشهدا تمثيليا لعملية ذبح الأقباط في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي، وهي الحادثة التى وقعت قبل 5 أعوام.


وظهر الأطفال خلال مقطع الفيديو، وهم يرتدون زي الإعدام باللون البرتقالي، وأيديهم مغلولة خلف ظهورهم، ويسيرون في صف واحد بانتظام، في دور الضحايا الذين تم ذبحهم، وبجوارهم يسير شخصان ملثمان يمثلان الإرهابيين. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس: الكنيسة القبطية الوحيدة المؤسَسة على 3 محاور .. وعشنا عصور "إعلان الإيمان بالدم"

بعد تجسيد أطفال لمذبحة المسيحيين بليبيا.. ناشط قبطي: تبعاته كارثية

إبلاغ النائب العام.. أول تحرك من "الطفولة والأمومة" بعد فيديو ذبح أطفال على طريقة داعش بليبيا

الطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنائب العام عن الفيديو المتداول لمشهد ذبح أطفال على طريقة داعش.. وناشط يحذر من تبعات سيئة

ترشيحاتنا

تعرف على سر نجاح أشيك وأصغر سيارة فى العالم.. ميني كوبر

حسام حسن بينهم.. مصيلحي: 3 مرشحين لتدريب الاتحاد.. فيديو

كواليس جديدة من تصوير مسلسل الاختيار.. أمير كرارة: زوجة المنسي كانت كل ما تشوفني في التصوير تعيط

ألمانيا تعلن موعد توفر لقاح فيروس كورونا

عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا

أخبار الفن| خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة.. وزواج ابن فضل شاكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سر نجاح أشيك وأصغر سيارة فى العالم.. ميني كوبر

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور