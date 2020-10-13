صدمة جديدة.. جونسون آند جونسون تعلق تجارب لقاح كورونا

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، قرار شركة جونسون آند جونسون، بتعليق تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب إصابة أحد المشاركين بمرض لا يمكن تفسيره.





وبدأت شركة جونسون آند جونسون، الشهر الماضي، تجربة نهائية حول لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على 60 ألف شخص، والذي من المحتمل أن يكون من جرعة واحدة، على خلاف بقية اللقاحات التي تتكون من جرعتين.





وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في الشركة، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين من المعاهد الوطنية للصحة والإدارة الأمريكية، إن الشركة تتوقع ظهور نتائج تجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.





وصرح الدكتور دان باروش، باحث لقاحات في جامعة هارفارد ساعد في تصميم لقاح كورونا مع الشركة: "بأنه من المحتمل أن تكون فوائد اللقاح أحادي الجرعة عميقة من حيث حملات التحصين الشاملة ومكافحة الجائحة العالمية".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن تحقيق الشركات لنتائج هائلة فيما يخص لقاح كورونا المتوقع، مطالبا هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالتحرك سريعا.



