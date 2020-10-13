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تكنولوجيا

سينطلق بعد ساعات.. كيفية مشاهدة البث المباشر لحدث إطلاق آيفون 12

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
كيفية مشاهدة البث
كيفية مشاهدة البث المباشر لحدث إطلاق آيفون 12
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ندى على
ينطلق اليوم أهم حدث تكنولوجى فى العام ، وهو حدث Hi, Speed ، مؤتمر إطلاق هواتف آيفون 12 والذى ستطلقه شركة آبل، مساء اليوم ، حدث سيقع الحدث 10 ص بتوقيت كاليفورنيا، والسادسة مساء بتوقيت المملكة المتحدة ، والسابعة مساء بالتوقيت القاهرة، وسنقوم آبل بإطلاق 4 هواتف آيفون هما هاتف iPhone 12 mini الهاتف الأرخص فى السلسلة، و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max  الهاتف الأغلى ثمنا والأفضل فى الإمكانات، بالإضافة إلى أجهزة لاب توب MacBook بمعالجات Arm ، وأجهزة HomePod ، وتليفزيون   ، AirTags ،  AirPods. 

وبحسب موقع Macworld حدث Hi, Speed سيتم بثه على قناة آبل على اليوتيوب، كما يمكن مشاهدته على تطبيق التليفزيون الخاص بآبل تحت عنوان Apple Event ، تحت قائمة What to Watch ، بالإضافة إلى موقع آبل الرسمى Apple website . 


ويمكن الدخول على هذا الرابط  لمشاهدة البث المباشر على قناة آبل على اليوتيوب، كما يمكن الدخول على هذا الرابط للدخول على موقع آبل الرسمى لمشاهدة حدث الإطلاق. 

وسيكون هاتف iPhone 12 mini، بسعر 699 دولارا أمريكيا لأصغر نسخة وهى ذاكرة تخزين داخلية 64 جيحابايت، وسيحتوي على شاشة بحجم 5.4 بوصة، وسيكون متاحا للحجز المسبق بالألوان الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر.

أما هاتف  iPhone 12، سيصدر بشاشة بقياس 6.1 بوصة، وسيقدم إعداد كاميرا مزدوج بعدسة عادية عريضة وأخرى بزاوية فائقة الاتساع، وسيحتوي الهاتف على بطارية بقدرة 2227 مللى أمبير،  مع خيارات تخزين تتراوح من 64 أو 256 جيجابايت، وسيتوفر على ما يبدو باللون الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 799 دولارا أمريكيا. 

وهاتف iPhone 12 Pro من المتوقع أن يأتي بسعر يبدأ من 999 دولارا أمريكيا، وبشاشة قياس 6.1 بوصة وأيضا كاميرا خلفية مزدوجة ذات زاوية عريضة وفائقة الاتساع، ويتوفر الهاتف باللون الذهبي والفضي والأزرق، وسيحتوي الهاتف على بطارية سعة 2775 مللى أمبير، مع سعة تخزين داخلية بحجم يبدأ من 128 جيجابايت. 
اتف iPhone 12 Pro Max:

وسيأتى هاتف iPhone 12 Pro Max، الأكبر حجما والأغلي سعرا في سلسلة آيفون 12، حيث سيأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصة بسعر يبدأ من 1099 دولارا أمريكيا، وسيتوفر باللون الذهبي والفضي والأزرق، بسعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، كما سيحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وبطارية بقوة 3687 مللى أمبير.
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