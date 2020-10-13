سينطلق بعد ساعات.. كيفية مشاهدة البث المباشر لحدث إطلاق آيفون 12

iPhone 12 و





وبحسب موقع Macworld حدث Hi, Speed سيتم بثه على قناة آبل على اليوتيوب، كما يمكن مشاهدته على تطبيق التليفزيون الخاص بآبل تحت عنوان Apple Event ، تحت قائمة What to Watch ، بالإضافة إلى موقع آبل الرسمى Apple website .





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ويمكن الدخول على هذا الرابط لمشاهدة البث المباشر على قناة آبل على اليوتيوب، كما يمكن الدخول على هذا الرابط للدخول على موقع آبل الرسمى لمشاهدة حدث الإطلاق.





وسيكون هاتف iPhone 12 mini، بسعر 699 دولارا أمريكيا لأصغر نسخة وهى ذاكرة تخزين داخلية 64 جيحابايت، وسيحتوي على شاشة بحجم 5.4 بوصة، وسيكون متاحا للحجز المسبق بالألوان الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر.





أما هاتف iPhone 12، سيصدر بشاشة بقياس 6.1 بوصة، وسيقدم إعداد كاميرا مزدوج بعدسة عادية عريضة وأخرى بزاوية فائقة الاتساع، وسيحتوي الهاتف على بطارية بقدرة 2227 مللى أمبير، مع خيارات تخزين تتراوح من 64 أو 256 جيجابايت، وسيتوفر على ما يبدو باللون الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 799 دولارا أمريكيا.





وهاتف iPhone 12 Pro من المتوقع أن يأتي بسعر يبدأ من 999 دولارا أمريكيا، وبشاشة قياس 6.1 بوصة وأيضا كاميرا خلفية مزدوجة ذات زاوية عريضة وفائقة الاتساع، ويتوفر الهاتف باللون الذهبي والفضي والأزرق، وسيحتوي الهاتف على بطارية سعة 2775 مللى أمبير، مع سعة تخزين داخلية بحجم يبدأ من 128 جيجابايت.