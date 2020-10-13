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رياضة

بملابس رياضية..چورچينا صديقة رونالدو تتألق في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة لها علي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". 

وظهرت چورچينا مرتدية چاكيت باللون البني منقوش وحقيبة من نفس الشكل مع توب أسود وشورت رياضي باللون البرتقالي كما انتعلت حذاء رياضيا عصريا أضاف روح المرح على طلتها.

وتوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي.

وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.
وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.
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