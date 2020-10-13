سامح شكري : مصر تدعم حل ليبي - ليبي لوقف الأعمال العدائية.. فيديو





قال سامح شكري ، وزير الخارجية المصرى ، أن الشعب الليبى عانى على مدى سنوات طويلة وحان الوقت للتوصل إلى تفاهم واتفاق ليبي- ليبي يعيد الاستقرار والأمن في ليبيا ويحافظ على دول الجوار ويحمى من التداعيات السلبية الخطرة المتولدة عن انتشار ظاهرة الإرهاب .





وأضاف سامح شكري ، خلال كلمته المذاعة اليوم مع نظيره الأردني والعراقي عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي ، أننا نبذل جهدا بحكم العلاقة الوثيقة بين الشعب المصري والليبي .





وأشار وزير الخارجية المصرى ، إلى أنه خلال الفترة الماضية كان لمصر إسهامها فى إطار مبادرة القاهرة وحديث الرئيس فى 20 يونيو الماضى الذى حدد فيه ضرورة وقف الأعمال العدائية التى تولد الصراع العسكري وفتح المجال السياسي لحل الازمة .





وتابع وزير الخارجية المصرى ، أنه تم التداول الميداني العسكري وكل ذلك يتوقف على الوصول إلى التفاهم السياسى والعسكرى وتقديم انتخابات حرة ونزيهة يعبر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته ويعود استقرار الأوضاع فى ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.





وأكد أن مصر ستستمر فى هذا السعى ونعلم أن هناك أطرافا إقليمية تحاول زعزعة الاستقرار فى ليبيا ولكن لابد من وجود موقف دولي حازم لمواجهة هذه الأخطار .