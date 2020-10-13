البلوجر جاسمين نجيب: فخورة بردود أفعال الأجانب حول الآثار المصرية ..فيديو

قالت جاسمين نجيب، بلوجر تحكى عن يومياتها فى نيويورك، إنها فور وصولها لنيويورك صدمت بأن الحقيقة غير ما نعرفها منذ الصغر، مؤكدة أن الحياة فى نيويورك مثل ما هى فى مصر تمامًا، لافتة إلى أنه فور وصوله لأمريكا فى عام 2008 بدأتا لفكرة وهى نقل الصورة الحقيقية للولايات المتحدة الامريكية للعالم كله.





وأضاف جاسمين نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، الأمريكان ناس بسيطة جدًا لايختلفون عن المصريين، مشيرة إلى أنه تصور يومياتها فى المعيشة بنيويورك لأنها تصور خلال تفاصل حياتها.





وتابعت أن المشاهدين تفاعلوا مع الفيديوهات التى تعرضها، مؤكدة أن متحف المترو بنيويورك به عدد كبير من الآثار الفرعونية وكان من أبرز الفيديوهات التى تفاعل معها المتابعون.





وأوضحت أن الاجانب منبهرون بالآثار المصرية المعروضة فى المتحف، مضيفة " فخورة جدًا بردود أفعال الأجانب حول الآثار المصرية"، منوهة أن الحياة فى الولايات المتحدة مزدحمة تمامًا مثل ماهى موجودة فى مصر بالضبط.





وأشارت إلى أنه بعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الامريكية لا يلتزم المواطنون بارتداء الكمامة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما تشدد المحلات على ضرورة الدخول إليها بالكمامات.



