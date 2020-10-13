AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البلوجر جاسمين نجيب: فخورة بردود أفعال الأجانب حول الآثار المصرية ..فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:57 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت جاسمين نجيب، بلوجر تحكى عن يومياتها فى نيويورك، إنها فور وصولها لنيويورك صدمت بأن الحقيقة غير ما نعرفها منذ الصغر، مؤكدة أن الحياة فى نيويورك مثل ما هى فى مصر تمامًا، لافتة إلى أنه فور وصوله لأمريكا فى عام 2008 بدأتا لفكرة وهى نقل الصورة الحقيقية للولايات المتحدة الامريكية للعالم كله.

وأضاف جاسمين نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، الأمريكان ناس بسيطة جدًا لايختلفون عن المصريين، مشيرة إلى أنه تصور يومياتها فى المعيشة بنيويورك لأنها تصور خلال تفاصل حياتها.

وتابعت أن المشاهدين تفاعلوا مع الفيديوهات التى تعرضها، مؤكدة أن متحف المترو بنيويورك به عدد كبير من الآثار الفرعونية وكان من أبرز الفيديوهات التى تفاعل معها المتابعون.

وأوضحت أن الاجانب منبهرون بالآثار المصرية المعروضة فى المتحف، مضيفة " فخورة جدًا بردود أفعال الأجانب حول الآثار المصرية"، منوهة أن الحياة فى الولايات المتحدة مزدحمة تمامًا مثل ماهى موجودة فى مصر بالضبط.

وأشارت إلى أنه بعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الامريكية لا يلتزم المواطنون بارتداء الكمامة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما تشدد المحلات على ضرورة الدخول إليها بالكمامات.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني شاكر ينضم إلى تيك توك بـ فيديو جديد

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

نجل ترامب يبدي استعداده للاستجواب في قضية بنيويورك بعد الانتخابات

القضاء على فكرة "معنديش هدوم".. فاشون بلوجر: هدفي تقديم قطعة ملابس واحدة بأكثر من شكل

شهر عسل بأرخص الأسعار.. بلوجر مشهورة تروي تفاصيل زيارتها لـ دهب..فيديو

بالصور وأقل التكاليف.. البلوجر مريم سيف تروى لصدى البلد حكاية تصويرها للأماكن السياحية

ترشيحاتنا

شوبير: ناصر ماهر أفضل من عبد الله السعيد.. والزمالك استفاد من هدية الأهلي بالتعادل مع بيراميدز

رسميا.. الليجا تعلن الموعد النهائي لـ الكلاسيكو

حيل سحرية تجعل قدميك كالحرير .. تعرفي عليها

دعاء الشفاء والفرج مكتوب.. تخلص من أشد بلاء بـ6 أدعية

طريقة عمل الطعمية السورية

لمطالبه المادية.. أزمة جديدة بين الزمالك وفرجاني ساسي تهدد استمراره مع ناديه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. مرسيدس تختبر سيارة كهربائية جديدة للطرق الوعرة 4×4².. صور

تركته والدته لدقائق.. طفل يشنق نفسه بالخطأ أثناء اللعب.. تفاصيل

بسبب عملية تجميل.. مراهقة تواجه مصيرًا مأساويًا بعد غيبوبة دامت 14 شهرًا