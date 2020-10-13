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سيارات

تمارين مهمة للحفاظ على صحة السائق أثناء قيادة السيارة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:01 م
تمارين مهمة للحفاظ
تمارين مهمة للحفاظ علي صحة السائق اثناء قيادة السيارة
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اشرف عطية
قيادة السيارة لمسافات وأوقات طويلة يؤثر بالسلب قطعا على تركيز السائق وعلى عموده الفقري، لذلك نعرض عليكم بعض التمارين التي يمكن أن يقوم بها السائق للحفاظ على نشاطه وحيويته. 


تساعد بعض التمارين التي يمارسها قائدو السيارات أثناء الرحلات الطويلة في الحفاظ على يقظتهم وتركيزهم، فيجب إجراء تمارين للحفاظ على الدورة الدموية والعمود الفقري. 

تمارين مهمة للحفاظ على لياقة وصحة السائق: 

1– امسك عجلة القيادة من الجانب واضغط باليدين عليها بقوة، واحتفظ بهذا الوضع لعدة دقائق.

2– قم بشد عضلات البطن، واحتفظ بهذا الوضع ثم استرخي مرة أخرى.

3– اضغط أجزاء الظهر بالتناوب باتجاه المقعد.

4– قم بشد الفخذ، واحتفظ بهذا الوضع ثم استرخي مرة أخرى، كما يساعد نفس التمرين على تقوية عضلات باطن الساق.

6– حرك الرأس ببطء إلى الكتف الأيمن والأيسر بالتبادل.

احذر من أداء هذه التمرينات أثناء تحرك السيارة لتفادي وقوع حادث وإلى جانب تمارين الاستطالة في السيارة تنصح المنظمة الألمانية للسلامة على الطريق قائدي السيارات بالاستمتاع بالهواء الطلق أثناء فترات الاستراحة مع تحريك الساقين في نزهات قصيرة للمشي لتجنب تيبس الأطراف. 
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