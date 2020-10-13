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أخبار البلد

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء و شرق العوينات وتوشكى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس اطلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبري، موجهًا بالاسراع في معدلات التنفيذ، وبتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من ارض مصر.

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