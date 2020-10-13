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أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ،بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وقرر مجلس النواب القانون الآتى نصه : يستبدل مسمي قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمسمي " قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر " كما تستبدل عبارة " تمويل المشروعات المتوسطة والغيرة ومتناهية الصغر " بعبارة التمويل متناهى الغر " أينما وردت فى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر أو فى أى قانون آخر.


يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى 3,2 ..فقرة ثالثة و5 بند 3 و 6 فقرة أولى و7 فقرة أولى و13 البندين 1و2 و 21 صدر المادة والبند أ و 24 فقرة ثانية من القانون رقم 141 لسنة 2014 المشار إليه النصوص الأتية المنشورة بالجريدة الرسمية.
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