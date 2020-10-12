في التنقيب واستكشاف الغاز والبترول.. الرئيس السيسي يتابع نشاط شركة"إيني"بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و أليساندرو بوليتي رئيس الاستكشاف والإنتاج بشركة "إيني".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.





وقد استعرض رئيس شركة "إيني" مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصةً في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية، مشيدًا بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من الرئيس، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها في مصر، وجعلها أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.



