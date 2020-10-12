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أخبار البلد

في التنقيب واستكشاف الغاز والبترول.. الرئيس السيسي يتابع نشاط شركة"إيني"بمصر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و أليساندرو بوليتي رئيس الاستكشاف والإنتاج بشركة "إيني".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.

وقد استعرض رئيس شركة "إيني" مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصةً في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية، مشيدًا بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من الرئيس، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها في مصر، وجعلها أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.

وفي هذا السياق؛ أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، خاصةً في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها علي النحو الامثل لصالح عملية التنمية والاقتصاد الوطني، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، موجهًا في هذا السياق وزارة البترول وهيئاتها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها في مصر، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة الإيطالية.
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