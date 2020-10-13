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حوادث

رئيس مجلس الدولة: الرئيس السيسى يحترم نزاهة القضاة ويهتم بإجراءت مواجهة كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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كتب محمد زهير
أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى جميع المؤسسات والجهات ومنها الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المستشار حسام أن الرئيس السيسى يجل ويحترم السلطة القضائية ونزاهتها وحياديتها سواء فى أحكامها أو إشرافها على الانتخابات، مؤكدا أن حديثة عن القضاة جاء خلال لقائه مع الرئيس خلال تكريمه قضاة بمجلس الدولة.

الجدير بالذكر أن مجلس الدولة يعقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ندوة حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس بإحدى فنادق مدينة نصر.

ويحضر الندوة رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.

تأتي الندوة في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الاشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.

وتناقش الندوة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

كما تناقش الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها خلال مباشرة عمله، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.
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