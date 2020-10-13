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محافظات

محافظ أسوان: حسن معاملة واستقبال المواطنين من أولويات مهام أى مسئول.. شاهد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:22 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة حسن معاملة واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم ولاسيما أن ذلك يقع في سلم الأولويات للمهام الوظيفية لأى مسئول.

وأيضًا في بؤرة عمله المرتبط بخدمة المواطن الأسوانى والذى يرفع شكواه للواتس الخاص بالمحافظ  بسبب عدم قيام المسئولين بدورهم على أكمل وجه .

جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسة محافظ أسوان ، وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات .

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وشهد الإجتماع الموافقة على إطلاق أسم الشهيد خضرى السيد على المدرسة الإبتدائية بنجع الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو وذلك تخليدًا لذكرى الشهيد الذى كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 ، وأيضًا تكريم شريف حسين الصادق لجهوده المتميزة في هيكلة إدارات الديوان العام .

وقد أكد محافظ أسوان على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم وهو الذى يتطلب سرعة التعامل مع مشاكل وهموم أهالى المحافظة بمختلف المدن والقرى ، وفى حالة التقاعس أو الإهمال أو الفساد المالى والإدارى سيتم مواجهة ذلك بكل حسم مع بتر المقصرين وتكريم المتميزين طبقًا لتطبيق قاعدة الثواب والعقاب .

وقال اللواء أشرف عطية بأنه تم تجسيد ذلك بإستبعاد رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بعد زيارة مفاجئة للأتوبيس الطائر التابع للمحافظ والذى رصد العديد من السلبيات وأوجه القصور ، علاوة على عدم تواجده في موقع عمله .
محافظ أسوان: حسن معاملة واستقبال المواطنين من أولويات مهام أى مسئول.. شاهد
محافظ أسوان: حسن معاملة واستقبال المواطنين من أولويات مهام أى مسئول.. شاهد
محافظ أسوان: حسن معاملة واستقبال المواطنين من أولويات مهام أى مسئول.. شاهد
محافظ أسوان: حسن معاملة واستقبال المواطنين من أولويات مهام أى مسئول.. شاهد
محافظ أسوان: حسن معاملة واستقبال المواطنين من أولويات مهام أى مسئول.. شاهد
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