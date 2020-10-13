الكشف على مليون و125 ألف مواطن بمبادرة الرئاسة لعلاج الأمراض المزمنة في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الكشف وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة وصرف علاج لعدد مليون و125 الف مواطن من إجمالي مستهدف مليون و700 ألف مواطن فوق 40 سنة والمواطنين من 18 - 40سنة المصابين بالضغط والسكر بكافة منشآت تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الدقهلية وذلك من بداية المبادرة حتى الآن .





أشار " مكى" إلى انه تم احالة حوالي 20 الف مواطن للمستشفيات لاستكمال التحاليل والاشعات وصرف العلاج اللازم شهريا بالمجان على نفقة الدولة .





يذكر ان المبادرة ما زالت مستمرة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة من خلال 510 نقطة مسح في كل أنحاء الدقهلية بالوحدات والمستشفيات وفرق متحركة .





حيث يتم الكشف والمتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للأمراض المزمنة ( ضغط - سكر ) سواء بالمستشفيات الحكومية و مراكز طب الاسرة و مراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة.





وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما وبتم العمل فيها على فترتين من 9 صباحا حتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساءا.