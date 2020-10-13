عميد كلية زراعة الأزهر: نعد الخريج ليتواكب مع سوق العمل

قال الدكتور حمداوي حمدان عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، في كلمته بالمؤتمر الدولي لعلوم المحاصيل إننا نبذل جهودا كبيرة في كليتنا بفضل تعاون الأساتذة لإخراج جيل يتواكب مع سوق العمل، حيث يساهم القطاع الزراعي في مصر بنسبة ١٤٪ من الدخل القومي، وقد احتلت المحاصيل الحقلية المراكز الأولى في ذلك وأن قيمة الواردات الزراعية تمثل ٤٠٪ من الواردات المصرية.





وأوضح في كلمته بالمؤتمر، أن هناك معوقات تواجه المحاصيل كنسب الفاقد في القمح والأرز، فضلا عن التغييرات المناخية الأمر الذي يتطلب تطوير محاصيل تتوافق مع المناخ.