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ديني

عميد كلية زراعة الأزهر: نعد الخريج ليتواكب مع سوق العمل

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الدكتور حمداوي حمدان عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، في كلمته بالمؤتمر الدولي لعلوم المحاصيل إننا نبذل جهودا كبيرة في كليتنا بفضل تعاون الأساتذة لإخراج جيل يتواكب مع سوق العمل، حيث يساهم القطاع الزراعي في مصر  بنسبة  ١٤٪ من الدخل القومي، وقد احتلت المحاصيل الحقلية المراكز الأولى في ذلك وأن قيمة الواردات الزراعية تمثل ٤٠٪ من الواردات المصرية. 

وأوضح في كلمته بالمؤتمر، أن هناك معوقات تواجه المحاصيل كنسب الفاقد في القمح والأرز، فضلا عن التغييرات المناخية الأمر الذي يتطلب تطوير  محاصيل تتوافق مع المناخ.
 
يذكر أن المؤتمر يعقده  قسم المحاصيل بزراعة الأزهر بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل  بعنوان التحديات المستقبلية في إنتاج المحاصيل الحقلية وعلاقتها بالتنمية المستدامة في الفترة من ١٣ إلى ١٤ أكتوبر، بحضور عدد من الأساتذة ورؤساء المراكز البحثية
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