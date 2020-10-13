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رياضة

بشرى سارة لـ ليفربول .. تعافي ماني وألكانتارا من فيروس كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:05 م
ماني وألكانتارا
ماني وألكانتارا
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إسماعيل محمود
تعافى لاعبا نادي ليفربول الإنجليزي،  السنغالي ساديو ماني، والإسباني تياجو ألكانتارا، من فيروس كورونا " كوفيد 19".

وكان ألكانتارا قد أصيب بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق أمام ارسنال في الدوري الإنجليزي، بينما أصيب ماني بفيروس كورونا قبل مباراة ليفربول أمام أستون فيلا.

ونشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا لماني وألكانتارا أثناء مشاركتهما للمرة الأولى في مران الفريق، بعد تعافيهما من الوباء المتفشي.

وسيصبح اللاعبان متاحين لليفربول في مباراة ديربي الميرسيسايد القادمة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

يذكر أن الغيني نابي كيتا لاعب نادي ليفربول أصيب في معسكر منتخب بلاده بفيروس كورونا.
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