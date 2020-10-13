نشر الفوضى وهدم الإنجازات.. سمير فرج يكشف أساليب تنفيذ حروب الجيل الرابع والخامس.. فيديو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أساليب حروب الجيل الرابع والخامس من أجل تفكيك مفاصل الدول من الداخل.





وقال سمير فرج، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن نشر الشائعات والفبركة وهدم الإنجازات وتحويلها إلى نقاط ضعف من أساليب حروب الجيل الرابع والخامس.





وأضاف سمير فرج، أن حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف إسقاط نظم الدول ليس بالقوة العسكرية ولكن بتفكيك مفاصل الدولة من الداخل.





وتابع سمير فرج "حروب الجيل الرابع والخامس تعتمد على أساليب التفرقة الدينية ولكن الشعب المصري علم بحجم المؤامرات التي تحاك ضدهم".





وأكمل سمير فرج " تضخيم القضايا والعمل على إضعاف الدولة من أخطر أساليب حروب الجيل الرابع والخامس، إضافةً إلى شن حرب نفسية ونشر الفوضى".





ولفت سمير فرج "الإرهاب أحد أهم أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، إضافة إلى إطلاق سمعة سيئة للدول بما يضعف موقفها الاقتصادي والسياسي داخل الدولة المراد تفكيكها".



