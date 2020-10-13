لدعم غير القادرين وذوى الإعاقة: بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ووزارة التضامن

وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور عماد عتمان على توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بشأن استحداث وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة.





وقال الدكتور عماد عتمان، إن استحداث الوحدات الاجتماعية داخل الجامعة يأتى فى اطار توجه الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.







