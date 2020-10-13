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تعليم

لدعم غير القادرين وذوى الإعاقة: بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ووزارة التضامن

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:04 م
توقيع برتوكول تعاون
توقيع برتوكول تعاون
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احمد علي
وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور عماد عتمان على توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بشأن استحداث وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة.   

وقال الدكتور عماد عتمان، إن استحداث الوحدات الاجتماعية داخل الجامعة يأتى فى اطار توجه الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير  كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.


فى هذا السباق، وقع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، بالتفويض من مجلس جامعة طنطا  برتوكول تعاون بحضور الدكتورة نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، والمستشار احمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.
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