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الصحة: كل طفل يكلف الدولة 13 ألف جنيه في العام تعليما وصحة ..فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:05 م
الدكتور طارق توفيق
الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة و السكان
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البهي عمرو
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة والسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن كل طفل من عمر يوم حتى سن الـ 20 عامًا يكلف الدولة 13 ألف جنيه فى العام، تعليما وصحة فقط.

وأضاف "توفيق"، في حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه يوجد 41 مليون طفل فى المراحل العمرية حتى 14 سنة.

ولفت نائب وزيرة الصحة، إلى أنه يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكان، مؤكدًا أن الدولة تحتاج لـ توفير السيارات التى تنظم الأسرة، ويتم توفير أشياء لتنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب وذلك عن طريق الحبوب.

وأشار إلى أنه يجب تكثيف التوعية فى المحافظات التى بها معدلات كثافة سكانية عالية، منوها بأن هناك محافظات تشهد معدلات إنجاب عالية جدًا، ومنها الصعيد.

وأوضح أن المواطن عليه أن يغير مفاهيمه غير الصحيحة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص ينجبون طفلين وآخرون ينجبون أكثر بكثير.

وتابع أنهم يعملون مع وزارة الأوقاف منذ 3 سنوات لتوعية المواطنين بخطورة الكثافة السكانية، وهناك تعاون مع قطاعات كثيرة لمواجهة تلك الظاهرة.

ولفت إلى أن الوزارة اقترحت بعض الأشياء لـ الحد من الزيادة السكانية، وإنجاب اثنين فقط، منها "زيادة المعاش، الذهاب لقضاء حجة أو عمرة، أو توفير فرص عمل، أو توفير وحدة سكنية".

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