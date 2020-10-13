شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت نسرين الخطيب شقيقة الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" في أحدث ظهور.





وظهرت نسرين الخطيب ترتدى سترة جينز، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها ، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.









يذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مؤخرًا مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها.









وشاركت ياسمين الخطيب كممثلة لأول مرة في فيلم "طلعت حرب 2"، الذي انتهى تصويره مؤخرا ومن المنتظر عرضه قريبا، وهو من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.









من جهة أخرى، حضرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب أول يوم بروفات والتي تستعد من خلالها لخوض تانى تجربة لها سينمائية بعد الانتهاء من تصوير فيلم ٢ طلعت حرب من اخراج المخرج الكبير مجدى احمد علي.



















