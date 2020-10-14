المواطن البطل.. نشأت الديهي: مصر تدير اقتصادها بنفسها ولنفسها من مواردها الذاتية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تدير اقتصادها بنفسها ولنفسها من مواردها الذاتية، مؤكدًا أن جميع المشروعات وكل ما يجري في مصر من موارد مصرية ذاتية، ويتم الاعتماد على أنفسنا بشكل كامل.





وأضاف "الديهي" في برنامجه الذي يقدمه "بالورقة والقلم" على قناة "ten"، أن معدل النمو في مصر هو أسرع معدل في العالم، حيث كاقتصادات دول أخرى ناشئة 3,5%، وسوف يصبح 6% في 2021، وأن كل المشروعات من موارد ذاتية.





ولفت "الديهي"، إلى ما قاله "الصندوق الدولي"، وهو خفض معدل البطالة في مصر حتى وصل إلى 10,3% تقريبًا، مع توقع خفض المعدل إلى أن يصبح 8,3% في مصر، بالإشارة إلى انخفاض معدل البطالة، انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع معدلات النمو ما هي إلي بشارة للمصريين وتعويض صبرهم خير.





وتابع "الديهي"، أن الشعب المصري الذي صبر وقام بتفويت الفرصة على أعداء الوطن، وقام تطهير نفسه من الجراثيم الإخوانية الشيطانية، قادر أيضًا على استكمال معركة البناء لأنه يستحق الكثير، مستشهدًا بكلمة الرئيس "السيسي" في الندوة التثقيفية: "المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركة الإصلاح" .