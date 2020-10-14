برنامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس على المنصة الإلكترونية

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ستقوم بإعداد برنامج تدريبي متميز لتدريب مجموعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوحدات ال IT على المنصة الإلكترونية التجريبية الموحدة الصادرة عن وزارة التعليم العالى، بداية من ١٤ أكتوبر.





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ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من هذه الدورات تجهيز المنصة بقاعدة بيانات خاصة بالجامعة تضم أنظمة الاختبارات الالكترونية وإدارة الفصول الدراسية عن بعد.





في سياق متصل، أعلن رئيس جامعة قناة السويس رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الكليات لاستقبال عام دراسي وسط إجراءات احترازية مشددة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء والمعاهد بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة وبمشاركة هدى فرج أمين عام الجامعة وبحضور أمناء الكليات.





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وفى بداية الاجتماع قدم الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة على الشكر لأمناء الكليات؛ نظرا للجهد المبذول استعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠_٢٠٢١.





وطالب رئيس الجامعة بضرورة توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع الالتزام بقرار رئيس الوزراء بضرورة ترشيد الاستهلاك.



