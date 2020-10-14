مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

شهد الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف تصادم ثلاث سيارات نقل جنوب مدينة بنى سويف بشرق النيل.





ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم ثلاث سيارات نقل على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب مدينة بنى سويف ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بثماني سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعى .





واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى عبدالله منصور حسين 30 سنة مقيم شبرا الخيمة سائق مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 10 سم ويتلقى العلاج اللازم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي.





كما استقبل مشرحة المستشفى محمد عبده سباق 22 سنة مقيم محافظة أسيوط جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث .



