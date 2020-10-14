AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:32 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
محمد عبدالحليم
شهد الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف تصادم ثلاث سيارات نقل جنوب مدينة بنى سويف بشرق النيل.

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم ثلاث سيارات نقل على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب مدينة بنى سويف ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بثماني سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعى . 

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى عبدالله منصور حسين 30 سنة مقيم شبرا الخيمة سائق مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 10 سم ويتلقى العلاج اللازم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي. 

كما استقبل مشرحة المستشفى  محمد عبده سباق 22 سنة مقيم محافظة أسيوط جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث . 

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث تصادم سيارة بـ لودر على صحراوي بني سويف

مصرع أسرة كاملة في حادث مروع ببني سويف

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم ببني سويف

مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء

حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية

أول تعليق من حسام حسن بعد تولي القيادة الفنية للاتحاد السكندري

الفنان محمود الليثي يكشف تفاصيل إصابته ووالدته وزوجته بفيروس كورونا ..فيديو

بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نمر يحتضن شجرة.. أفضل صور الطبيعة البرية لعام 2020

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

شاهد.. امرأة عنصرية تعتدي على مُغني راب شهير أسمر البشرة وتقذفه بكلب.. فيديو