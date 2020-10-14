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توك شو

مهما مر عليها الزمن.. خالد عناني: الوزارة لم ولن تترك أي قطعة آثار خرجت من مصر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:33 ص
تابوت نجم عنخ
تابوت نجم عنخ
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قسم التوك شو
قال خالد عناني وزير السياحة والآثار، إن تابوت «نجم عنخ» له قصة طويلة من أجل استرجاعه من متحف «متروبوليتان» الامريكي، حيث إن السلطات الأمريكية أرسلت خطاباً للوزير وطالبته بإرسال دليل أن ذلك التابوت خرج من مصر بطريقة شرعية عام 1971، مشيرا إلى أن مصر كانت تصدر الآثار حتى عام 1983.   

وأكمل عناني خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «on»، أنه قال إن مصر لا يمكن أن تكون صدرت ذلك التابوت لأن ما كان يصدر في تلك الحقبة هي الآثار الصغيرة و المكررة لكن ذلك التابوت لم يخرج من مصر بطريقة شرعية، و بعد البحث في سجلات التصدير تم اكتشاف أن شهادة ذلك التابوت هي شهادة مزورة وأرسلنا للمتحف ما يثبت ذلك.     

وأضاف وزير السياحة و الآثار، أن المتحف الأمريكي و السلطات الأمريكية أرسلت جوابا للإعتذار عن أخذ ذلك التابوت و تخبر الوزارة أنها تستطيع استلام التابوت، منوها إلى أن الوزارة لم و لن تترك أي قطعة أثر خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة مهما مر عليها من الزمن.     

ونوه إلى أنه كان في ألمانيا ليقابل وزير الدولة للشؤون الخارجية هناك، مشيرا إلى أنه وعلى على هامش الزيارة؛ قدم الوزير الألماني له، إحدى القطع الأثرية المسروقة، وقال إن "الشعب الألماني يحترم التراث والحضارة المصرية".
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