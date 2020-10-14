للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو

قال حسام عزو، رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة والمشرف على الكرة، إن خالد عيد مستمر في تدريب غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك دعما ماليا كبيرا؛ من أجل البقاء في الدوري الممتاز.





وأكد حسام عزو، رئيس نادي غزل المحلة، ان هناك شركة استثمار ستستثمر في النادي خلال الفترة المقبلة.





وتوجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بالتهنئة لنادي غزل المحلة وجمهوره بمناسبة صعوده لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب 4 سنوات، عقب الفوز على النادي الأوليمبى بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية.





وأثنى توفيق، على روح الإصرار لدى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، مؤكدًا تقديم كامل الدعم الفنى والمالى والإدارى للفريق والجهاز الفني بمناسبة الصعود.





وأوضح أنه يبحث مع العديد من الجهات تطويرًا جذريًا لمنظومة كرة القدم بنادى غزل المحلة من خلال فصل الفريق عن الشركة وإنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية تمتلك الشركة حوالي ثلث أسهمها بينما يتم طرح ثلثيها على الجماهير من محبي كرة القدم وغزل المحلة من خلال الاكتتاب فى طرح عام، وبذلك تكون الشركة الجديدة أول شركة مساهمة تقيد فى البورصة المصرية لفريق كرة قدم.





وقد أكد وزير قطاع الأعمال على أن الشركة يجب أن تعمل فور تأسيسها على اجتذاب كوادر مصرية محترفة في إدارتها ليس فقط على المستوى الفني وإنما على المستوى الإداري والتجاري، مشيرا إلى الاتصالات الجارية في هذا الشأن مع كل من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وأحد بنوك الاستثمار.





وأوضح ، أن الطرح العام في حالة غزل المحلة هو البديل الأنسب عن خيار المستثمر الاستراتيجي المصري أو الأجنبي لوجود قاعدة جماهيرية عريضة من محبي النادي على مستوى محافظات الدلتا على وجه الخصوص، ووجه الوزير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكريم فريق غزل المحلة في احتفال قريب يحضره.





ويأتي تطوير نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة ضمن خطة الوزارة لتطوير النادي والتي تتضمن مشروع تطوير ناد اجتماعي رياضي (للممارسة) للعاملين وأسرهم بالشركة، وتطوير نشاط كرة القدم، وإنشاء ناد اجتماعى رياضى خاص يخدم سكان مدينة المحلة.