AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
ميسي
ميسي
Advertisements
محمد رشاد
فاز منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم المُصنف التاسع عالميًا، على نظيره منتخب بوليفيا المُنصف 75 على العالم بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "هيرناندو سيليس" بالجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفٍ لمثله، الهدف الأول سجّله مارسيلو مورينو في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط، تمكن مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز من إحراز هدف التعادل لراقصي التانجو.

وفي الشوط الثاني من المباراة وبالدقيقة 79 تمكن خواكين كوريا من إحراز هدف الفوز للأرجنتين، بأسيست من لاوتارو.

وهذا الانتصار رفع رصيد الأرجنتين للنقطة السادسة، لتتصدر مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، فيما تتذيل بوليفيا الترتيب دون نقاط بالمركز العاشر والأخير.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيمار يغادر تدريبات منتخب البرازيل مصابا.. فيديو

البرازيل تفتتح تصفيات المونديال بسحق بوليفيا بخماسية نظيفة

تصفيات كأس العالم 2022.. الأرجنتين ضيفا ثقيلا على بوليفيا.. الليلة

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة الأرجنتين ضد بوليفيا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الرئاسة اللبنانية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن ادعاءات التطبيع مع إسرائيل

مبروك عطية: البنت لها معاملة خاصة وعلى الأب الحذر من هذا الأمر ..فيديو

مبروك عطية: يحرم على الأب شرعاً ضرب الطفل نهائياً في هذه السن.. فيديو

ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش»

فيديو جراف| تفاصيل خفض الفائدة في بنك مصر

قتيلة الشك.. تفاصيل مقتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في سوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟