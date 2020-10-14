فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022

انتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفٍ لمثله، الهدف الأول سجّله مارسيلو مورينو في الدقيقة 24.





وفي الدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط، تمكن مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز من إحراز هدف التعادل لراقصي التانجو.



