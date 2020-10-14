بالأسود.. ميرنا جميل تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وأنيقة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وتألقت ميرنا جميل، بارتداء توب باللون الأسود "كت" مطبوع عليه بالورود، وعليه بنطال واسع باللون الأسود هاي وسط، واختارت عليه حذاء وحقيبة باللون الأسود، وهو ما أبرز رشاقتها بشكل كبير.
وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلاً عبر أكتافها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الأمامية لى الوراء، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وتزينت ميرنا جميل بوضع المكياج، حيث قامت بإبراز جمال عينيها بوضع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع أحمر شفاه بالون الأحمر ، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وارتدت ميرنا جميل بعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ارتداء قلادة بسيطة باللون الأخضر والذهبي، مع بعض الأساور باللون الذهبي
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..