محمد رياض يكشف لـ «صدى البلد» سبب تأجيل موعد جنازة محمود ياسين

غدا الخميس من مستشفى المعادي العسكري بعد أن وافته المنية منذ ساعات.

وقال محمد رياض لـ «صدى البلد» إن سبب تأجيل موعد الجنازة هو انتظار قدوم أفراد عائلته من بورسعيد وأيضا من خارج مصر لذلك يتوجب تأجيل الجنازة.

وتوفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.





ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والاخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.





فيلم الظلال فى الجانب الآخر، كان من بين أعماله المميزة ، وشاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و" روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.



