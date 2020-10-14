AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 259 شابًا واستخراج 165 شهادة قياس المهارة ومزاولة المهنة بالأقصر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر 259 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل،  منهم  9 شباب من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم استخراج 1072 شهادة قيد، و 165 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

 وأشار الوزير، إلي أن المديرية بدأت خطة التدريب الخاصة بها بتشغيل الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بساحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على مهن السباكة الصحية والكهرباء والخياطة  منذ حوالي شهر .

تلقى الوزير تقريرًا  بذلك من مدير المديرية عبده هاشم،  أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 269 منشأة ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 11 حملة نهارية تفتيشًا شاملًا ، فضلًا عن تلقى 3 شكاوى عمالية تم بحثها جميعًا .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 151 منشأة ، وأسفر عن تحرير 13 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 103 منشأت أخري لإزالة المخالفات ، بالإضافة إلى تلقى 16 شكاوى ، وتم استيفاء أثنين منها ، وتحرير محضر لـ 3 شكاوي،  وتبقت 11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما تلقت المديرية 20 شكوى فردية، بالاضافة إلى 10 شكوى مرحلة من شهر أغسطس الماضي، تم بحث  12 منها ، و 18 شكاوى ما زالت تحت البحث  ، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 308 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 10 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 183 شابًا بدمياط

منهم 7 من ذوى القدرات.. تعيين 457 شابًا وإصدار 1166 شهادة مهارة ومزاولة مهنة بأسيوط

القوى العاملة: تعيين 225 شابًا منهم 6 من ذوى القدرات بدمياط

القوى العاملة: تعيين 690 شابًا.. واستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة بالغربية

القوى العاملة: تعيين 101 شاب واستخراج 372 شهادة قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة بمطروح

القوي العاملة: تعيين 600 شاب بالفيوم.. وتحرير 140 محضرا لمخالفة قانون العمل بالمنيا

ترشيحاتنا

وفاة محمود ياسين.. تميز بصوت رخيم ولُقِّب بفتى الشاشة الأول ورصيده يضم أكثر من 150 فيلما

البقاء لله.. سوسن بدر تنعي الفنان محمود ياسين بكلمات مؤثرة

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

اشتباك عنيف داخل السجن المركزي في الكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل

وداعاً محمود ياسين.. أسرة الفنان تعلن وفاته

سعيدة بمنظري.. شاهد صاحبة أكبر خدود في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة نادرة تكشف رحلة محمود ياسين مع زوجته وأبنائه وأحفاده

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما

شاهد.. ما يحدث للبعوضة عند امتصاص كمية كبيرة من دم الضحية| فيديو