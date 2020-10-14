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فن

كل التعازي للأسرة الكريمة.. ساموزين ينعى محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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ميرنا محمود
نعى الفنان ساموزين  الفنان القدير محمود ياسين الذى وافته المنية الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا. 

ونشر ساموزين  صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: ‏وداعًا الفنان القدير محمود ياسين كل التعازي إلي الأسرة الكريمة ...إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك 

وغيب الموت  الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

وأعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة  سيتم  إجراء  مراسم  الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه  لاحقا  .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".


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