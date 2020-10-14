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رياضة

غضب فى الأولمبى بعد الخسارة من غزل المحلة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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محمد سمير
سادت حالة من الإستياء والغضب بين أعضاء ومحبى الأولمبى بعد الخسارة التى تلقاها فريق الكرة على ملعبه أمس أمام المحلة بهدفين مقابل هدف  .  

وصب بعض أعضاء النادى غضبهم على الإدارة واللاعبين واتهمتهم بالتقصير وضياع التاريخ الكروى للنادى . 

وتسببت الهزيمه فى تجمد رصيد الفريق عند ٢٧ نقطة واحتلاله المركز التاسع وأصبح الفريق السكندرى ضمن  الفرق الخمسه الأخيرة فى الجدول التى ينطبق عليها الهبوط . 

وتتردد أنباء داخل النادى عن وجود اتجاه لدى اللجنة الخماسية بإلغاء الهبوط أو اقتصاره على فريقين فقط  . 

ومن المنتظر ان يحسم خلال الأيام القادمة مصير الهبوط فى المسابقة .
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