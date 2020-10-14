غضب فى الأولمبى بعد الخسارة من غزل المحلة

سادت حالة من الإستياء والغضب بين أعضاء ومحبى الأولمبى بعد الخسارة التى تلقاها فريق الكرة على ملعبه أمس أمام المحلة بهدفين مقابل هدف .
وصب بعض أعضاء النادى غضبهم على الإدارة واللاعبين واتهمتهم بالتقصير وضياع التاريخ الكروى للنادى .
وتسببت الهزيمه فى تجمد رصيد الفريق عند ٢٧ نقطة واحتلاله المركز التاسع وأصبح الفريق السكندرى ضمن الفرق الخمسه الأخيرة فى الجدول التى ينطبق عليها الهبوط .
وتتردد أنباء داخل النادى عن وجود اتجاه لدى اللجنة الخماسية بإلغاء الهبوط أو اقتصاره على فريقين فقط .
ومن المنتظر ان يحسم خلال الأيام القادمة مصير الهبوط فى المسابقة .