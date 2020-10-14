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رياضة

كهربا يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بالأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواصل محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

وتقرر أن يخضع كهربا لجلسة علاج طبيعي، بعدما اشتكى من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري.

ويخوض الفريق مرانه الأول بالمغرب استعدادا لخوض لقاء الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب في السابعة والنصف مساء بتوقيت الدار البيضاء، الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، قد قررا معاينة أكثر من ملعب للتدريبات اليوم؛ لاختيار الأفضل لخوض تدريبات الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وقرر الجهاز الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب. 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للوداد المغربي، في إطار التحضير لمواجهة السبت التي تجمع الفريقين في الدار البيضاء.

وعكف «ماتالابا» و«سليمان» طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.
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