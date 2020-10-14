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ثقافة

وزيرة الثقافة ناعية محمود ياسين: ساحة الإبداع فقدت نجما ذهبيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير محمود ياسين الذى غيبه الموت صباح اليوم الاربعاء 14 اكتوبر عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت إن ساحة الإبداع فقدت احد رموزها ونجما ذهبيا عبر بصدق عن قضايا المجتمع فى اعماله التى ستبقى علامات بارزة فى تاريخ الأداء التمثيلى.

وقدمت العزاء لأسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان .

يشار أن الفنان محمود ياسين ولد في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد ، انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة ، قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة إلى أن جاءت الفرصة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) عام 1970 وتوالت اعماله بعد ذلك ، وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات الناجحة ، وساند الكثيرين من نجوم الأجيال التى تلته .

وحصل الراحل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده فقد حصل على:

جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980، ومهرجان السينما العربية في أميركا وكندا عام 1984، ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988، حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980، اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة، كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002، تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.

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