AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة وفاة محمود ياسين بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:13 م
محمود ياسين
محمود ياسين
Advertisements
شروق ابراهيم
حسم الفنان محمد رياض الجدل المثار حول وفاة الفنان محمود ياسين متأثرا بفيروس كورونا، من خلال تصريح خاص لـ "صدى البلد".
 

وقال محمد رياض إن الراحل كان يمكث في مستشفى المعادي العسكري، وهو لا يستقبل حالات كورونا من الأساس، مطالبا الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل تداول أخبار مغلوطة في ظل الظروف العصبة مراعاة لمشاعر الأسرة.
 

وتوفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.


ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في جميع المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا جميع عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب "محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبد القدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى، وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.


فيلم "الظلال فى الجانب الآخر، كان من بين أعماله المميزة، وشاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و"روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.


وكان "حائط البطولات" آخر أفلام محمود ياسين التي أرَّخت لحرب السادس من أكتوبر، وأكثر جدلًا، حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى أكتوبر الـ 47 .. محمود ياسين أيقونة ونجم أفلام الحرب

وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً

وفاة محمود ياسين.. تميز بصوت رخيم ولُقِّب بفتى الشاشة الأول ورصيده يضم أكثر من 150 فيلما

رحلة عطاء..صباح البلد ينعى الفنان محمود ياسين..فيديو

محمد رياض يكشف لـ «صدى البلد» سبب تأجيل موعد جنازة محمود ياسين

رانيا محمود ياسين تنعي والدها بهذه الكلمات

ترشيحاتنا

لا يجوز تنفيذ الوصية في هذه الحالة ..علي جمعة يكشف عنها

ليست اللقطة الأخيرة.. مصور يفاجأ بهجوم من أسد أثناء تصويره للغابة.. فيديو

هذا الفعل لا يجوز للرجال القيام به قبل الزفاف .. أمين الفتوى يكشف عنه

رانيا محمود ياسين تنعي والدها بهذه الكلمات

محمد فضل الله يضع ٣ شروط لتطبيق الذر الأحمر فى الدورى المصري

الأوقاف: إعفاء مدير إدارة المحلة ومفتش الدعوة من عملهما ونقل 3 أئمة من الغربية للإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات رينو ميجان 2021.. صور

عشوائية لافتات المرشحين تحجب الرؤية فى ميادين وشوارع قنا

بجمبسوت أسود.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها