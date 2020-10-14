AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء: الإسلاموفوبيا نوع من العنصرية البغيضة وسلوك إقصائي ليس له مبرر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة


قالت دار الإفتاء المصرية: "إن الإسلاموفوبيا هي أحد المصطلحات المستحدثة التي تعبر عن حالة الكراهية والاستعداء والتحامل والخوف اللاعقلاني ضد الإسلام والمسلمين". 

وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الإسلاموفوبيا نوع من العنصرية البغيضة، وسلوك إقصائي ليس له مبرر معقول أو مقبول". 

وأشارت الدار إلى أن أحد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار مصطلح الإسلاموفوبيا وأنتجت آثاره الفكرية والعلمية هو الدور السلبي المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل على تصوير الإسلام على أنه دين إرهابي يكره المخالفين ويعاديهم، والزعم بعدم وجود مشترك إنساني بين المسلمين ومخالفيهم في العقيدة؛ وذلك بهدف خلق حالة من العداء غير المبرر ضد المسلمين. 

وأضافت الدار أن المعرفة المتجردة الصادقة للإسلام تنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلًا، فالإسلام تقوم دعوته على إرساء قيم العيش المشترك والتعاون والرحمة والمساواة بين البشر، والنظر إليهم على أنهم خلق لإله واحد، وتوصي برعاية واحترام القيم الإنسانية والخلقية باعتبارها مشتركًا أساسيًّا بين جميع بني آدم. 


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: الهجرة النبوية حدث فريد في تاريخ البشرية يتجاوز حدود الزمان والمكان

الإفتاء: أحداث الهجرة دليل على التخطيط والأخذ بالأسباب.. فيديو

المؤسسات الدينية تنتفض ضد حرق المصحف في السويد.. الأزهر: تنتهك الحريات دون أدنى احترام لمعتقدات الآخرين.. الإفتاء: استفزاز للمسلمين.. وعباس شومان: عمل جبان

مرصد الإسلاموفوبيا يدين حرق نسخة القرآن الكريم مجددا في السويد

المؤسسات الدينية تنتفض ضد حرق المصحف: عنصرية بغيضة تؤجِّج مشاعر الكراهية

حرق المصحف يستفز أكثر من مليار ونصف مسلم.. والمؤسسات الدينية تنتفض: إرهاب بربري متوحش بكل المقاييس وجريمة نكراء تؤجج مشاعر الكراهية وتقوض أمن المجتمعات

ترشيحاتنا

إصابة 10 عمال بحروق بسبب تسريب زيت في مصنع بالإسماعيلية

ناكرة للجميل.. مي خربش تثير غضب السعودية.. وأمراء: يوم حزين لنا

اشتباك عنيف داخل السجن المركزي في الكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل

مدرب حرس الحدود عن مشروع الزر الأحمر: صعب تطبيقه في الدوري المصري

نجيب ساويرس: هشتري النادي الأهلي لو أتيحت لي الفرصة.. فيديو

تعرف على نية الدولة بخصوص قانون التصالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات رينو ميجان 2021.. صور

عشوائية لافتات المرشحين تحجب الرؤية فى ميادين وشوارع قنا

بجمبسوت أسود.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها