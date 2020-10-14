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هل قوائم الانتظار تتأثر بالموجة الثانية من كورونا؟..طبيب يرد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:55 م
القضاء على قوائم
القضاء على قوائم الانتظار في العمليات
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار، إن خطة القضاء على قوائم الانتظار في العمليات بالتأكيد تأثرت بتفشي فيروس كورونا وخلال تلك الفترة توقفت العمليات، الي جانب صعوبة استيراد بعض الاعضاء مثل القرنية، ودعا الله ان لا يتعرض العالم لموجة ثانية في أوروبا ومصر.

وتابع الدكتور محمد مصطفى، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2 "، أن الوزارة تعمل على هذا الملف بأقصى سرعة في محاولة منها ان  تنتهي من تلك القوائم قبل التعرض لموجة ثانية لكورونا.

وأضاف أنهم اتخذوا كل الإجراءات التحسبية ووضعوا خطة بديلة للتصرف بها إذا حدثت موجة اخرى لكورونا، وهذا لعدم التعرض لتوقف الملف، معقبا: "عشان نشتغل بنفس المستوى اللي شغالين بيه دلوقتي".

وأشار إلى أن الدولة تتحمل عبء كبير لإنهاء تلك القوائم وعلاج المرضى، وبلغت تكلفة الدولة حتى الآن في ملف القضاء على قوائم الانتظار في العمليات أكثر من 5 مليار جنيه، وهذا بعلاج ما يقرب من 550 الف مريض واجرى العملية المطلوبة له، وذلك خلال سنتين من عام 2018.

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