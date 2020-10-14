أمير مرتضى: ننتظر جدول الموسم الجديد من اتحاد الكرة

أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو للفريق.





وقال أمير مرتضى أن باتشيكو مدرب واقعي والفريق يخوض مبارياته تحت ضغط وهذه الفترة يجب أن تشهد دعم الجميع للفريق.









وتابع : "طلبنا جدول الدوري الموسم الجديد بكل احتمالاته لحسم استعداداتنا فمن حق اتحاد الكرة أن يدير المسابقة دون الضرر بالأندية ولكن للأسف هذا لا يحدث".









وعن موسم الصفقات و الانتقالات أكد المشرف على الكرة أن نادي الزمالك هو الأقوى في التعاقد مع أي لاعب لما يتمتع به من احترافية في التفاوض واحترام للجميع بجانب الالتزام المادي ولكن حاليا لا نفكر فى بيع أي لاعب إلا إذا كان كان هناك بديل ولم نعرض أحد للبيع و في النهايه لدينا سياسة ثابتة في التعامل مع الجميع.