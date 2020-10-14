نقطة مضيئة في أفريقيا ..البنك الدولي : مصر استقبلت استثمارات أجنبية تصل لـ 9 مليارات دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوحراف تحت عنوان " قالوا" حيث وصف البنك الدولي مصر بالنقطة المضيئة في افريقيا .





واضاف البنك الدولي ان هذا بعد ان سجلت مصر تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي بنسبة ١١٪؜ لتصل الى ٩ مليارات دولار .





وارجع البنك الدولي هذا الى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وأدت الى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.





وأظهرت نتائج تقرير البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021 زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018؛ وقد أرجع التقرير ذلك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.