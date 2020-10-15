الدنيا لسه بخير.. سائق يكشف تفاصيل العثور على 9 آلاف دولار وردها لصاحبها.. شاهد

بدأ محمد شقراني ابن مركز سمالوط والمقيم بعزبة الفواريقة والمقلب بسائق التوك توك الأمين كلامه بالحمد لله قائلا "أديت الأمانة ووصلت الفلوس لصاحبها وسعادتي كبيرة أن الجميع يلقبني الآن بالسائق الأمين".





وتابع: على الرغم من الظروف الصعبة التي أعيش فيها والديون والأقساط لكن مرضتش أكل ولادي بفلوس حرام.





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قال شقراني صاحب الـ 45 عاما إنه يعمل سائق توك توك ويوم الأحد الماضي أثناء سيره بالتوكتوك عثر علي كيس أسود ملفوف ملقى علي الأرض يدوس عليه الجميع فنزلت من التوك توك فوجدته فيه مبلغا ماليا كبيرا وكان 9 آلاف دولار فأخذته ووضعته في جيبي وعدت للمنزل وبحثت داخل الكيس فوجدت بطاقة باسم منيسي أحمد ومقيم بعزبة شعبان بساقية داقوف بمركز سمالوط.





وبحثت عن صاحب البطاقة كثيرا 12 ساعة حتى تمكنت من الوصول إليه، وأضاف أنه في هذا اليوم بالذات "كنت ابحث عن أي شخص يسلفني 500 جنيه لسداد قسط القرض وفي جيبي 140 ألف جنيه لكني لم أنظر اليها فلا يمكن أن أكل أولادي بفلوس حرام ويكفيني ويكفي أولادي السمعة الطبية وأن نلقب بالأمانة".





وأكمل: كنت أعمل شيال لكن صحتي الآن لا تتحمل فأجريت عدة عمليات جراحية فى الفقرات والعمود الفقرى وتركيب شرائح فى ذراعى ولجأت إلى قيادة التوك توك للإنفاق على أسرتى.





وعن أوضاعه المعيشية قال: ظروفي الأسرية صعبة أسكن مع والدتي أنا وزوجتي وأبنائي الـ6 في غرفة واحدة صغيرة بحارة بعزبة الفوريقة بمدينة سمالوط وأكبر أبنائي حصل علي دبلوم وباقي أولادي بمراحل التعليم المختلفة حتي التوك توك الذي أعمل عليه دائم الأعطال.





وناشد الرئيس السيسي وفاعلي الخير لمساعدته بفرصة عمل يعيش منها وشقة تستره هو وزوجته وأولاده.