AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على تفاصيل بروتوكول التعاون بين محافظة دمياط ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:56 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الأربعاء، الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، في إطار متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد.

وتناول اللقاء، بحضور الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري والدكتور نادر رشاد مشرف القافلة بالمعهد، استعراض شامل لنتائج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار المزارعين والتى نُفذت بقرى السعيدية القبلية والنواصرية بمركز كفر سعد والكحيل بكفر البطيخ وكفر المياسرة بالزرقا والروضة بمركز فارسكور والبصارطة بمركز دمياط خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ أكتوبر، بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية  والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأعرب المحافظ عن تقديرها لتلك الجهود حيث حرص فريق القافلة على تنفيذ عدة أنشطة جاء من بينها فحص التناسليات والباطنة وإجراء السونار والجراحات وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وأمراض نقص المناعة والوبائية والمعدية، وفحص العينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية، وإجراء التحصينات الغير سيادية ، فضلًا عن إعداد خرائط وبائية بناء على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج و كذا عقد دورات تدريبية عملية للأطباء البيطرين من مختلف مراكز المحافظة، وأخيرًا تنفيذ ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

كما ناقشت الدكتورة منال عوض و مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع.

وكرمت محافظ دمياط الدكتور هانى حسن، بإهدائه شهادة تقدير عرفانًا بجهود المعهد المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحرصه على توسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المربين وخلق فرص تدريبية للأطباء البيطرين ، كما أثنت على جهود فريق معهد بحوث التناسليات الحيوانية لتنفيذ هذه الأهداف على الوجه الأكمل.

وفى سياق متصل.. تسلمت المحافظ درع المعهد من الدكتور هانى حسن تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم تلك الأنشطة بما يحقق الاستفادة القصوى لخدمة المحافظة فى هذا المجال..

اقرأ أيضا:
تعرف على تفاصيل بروتوكول التعاون بين محافظة دمياط ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية
تعرف على تفاصيل بروتوكول التعاون بين محافظة دمياط ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: تنفيذ 6 قوافل بيطرية في بني سويف لتشجيع التلقيح الاصطناعي

لتشجيع التلقيح الاصطناعي.. الزراعة: تنفيذ 6 قوافل بيطرية بالمنيا

محافظ القليوبية يتفقد القوافل الطبية البيطرية ..صور

6 قوافل بيطرية لعلاج وتحصين المواشي وتدريب المربين على التلقيح الاصطناعي بالقليوبية

محافظ كفر الشيخ يكرم أعضاء معاهد بحثية لدورهم المتميز في القوافل البيطرية.. صور

فحص وعلاج 3148 حيوانا.. البحوث الزراعية تنهي أعمال 6 قوافل بيطرية في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

وفاة محمود ياسين.. عانى من الزهايمر.. تعليق مؤثر من شهيرة بعد وفاته .. وفاتن حمامة أعطته فرصة عمره في "الخيط الرفيع"

من رجال مصر العظماء.. شاهد انجى على: محمود ياسين لا يحتاج إلى لقب بجانبه

مجدى عبدالغني يكشف تفاصيل مشروع الزر الأحمر في الدوري المصري

الحكومة: تحقيق فائض أولي في الموازنة رغم تداعيات فيروس كورونا

بشرى لـ الزملكاوية.. غيابات الرجاء عن مباراة ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا

حر وشبورة ورياح .. تعرف على طقس الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد زكي تدخل لزواجهما.. كيف بدأت قصة حب محمود ياسين وشهيرة؟

طريقة عمل الحمصية بوصفات متنوعة لـ 3 شيفات

هيونداى تكشف عن سنتافي 2021.. وحش جديد تنافس به..صور