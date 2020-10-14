مراجعة المراسى السياحية والارتقاء بعربات الحنطور في أسوان.. شاهد

يعد الإرتقاء بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والزائرين هو الهدف الذى تسعى محافظة أسوان إلى تحقيقه بالتنسيق مع الوزارات والجهات السياحية المختلفة .
وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بحضور الإجتماع الدورى للجنة العليا للسياحة والذى شهد أيضًا حضور مديرى ومسئولى الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالى السياحة والآثار ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان .
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وشهد الاجتماع استعراض ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الإجتماع السابق ، بجانب مناقشة العديد من المقترحات والأفكار والرؤى الجديدة للنهوض بصناعة السياحة .
ووجه السكرتير العام بقيام لجنة من إدارة المراسى بمراجعة كافة المراسى السياحية للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها من أعمال التجميل والتشجير والإضاءة لإستقبال الفنادق العائمة ، بجانب التنبية على مختلف الفنادق لتسليم الزيوت المرتجعة للجهة المختصة فى ذلك ، وكذا قيام الفنادق العائمة بتوصيل الصرف الصحى الخاص بها حالة رسوها على الشبكة العمومية للمدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، .
وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بحضور الإجتماع الدورى للجنة العليا للسياحة والذى شهد أيضًا حضور مديرى ومسئولى الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالى السياحة والآثار ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان .
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وشهد الاجتماع استعراض ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الإجتماع السابق ، بجانب مناقشة العديد من المقترحات والأفكار والرؤى الجديدة للنهوض بصناعة السياحة .
ووجه السكرتير العام بقيام لجنة من إدارة المراسى بمراجعة كافة المراسى السياحية للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها من أعمال التجميل والتشجير والإضاءة لإستقبال الفنادق العائمة ، بجانب التنبية على مختلف الفنادق لتسليم الزيوت المرتجعة للجهة المختصة فى ذلك ، وكذا قيام الفنادق العائمة بتوصيل الصرف الصحى الخاص بها حالة رسوها على الشبكة العمومية للمدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، .
وكلف اللواء حازم عزت بأهمية التأكد من إلتزام أصحاب الحناطير بالبرنامج المحدد لتواجدهم بالمراسى وفقًا للتنسيق بين الشركات السياحية والنقابة الخاصة بهم لمنع الوقوف العشوائى للحفاظ على المظهر الجمالى ، وخاصة أن المحافظة قامت مؤخرًا بتوفير زى حضارى موحد لـ 280 صاحب عربة حنطور .
وقال بأن ذلك ساهم فى تقديم مبادرات موازية منها قيام غرفة المنشآت الفندقية بتقديم دعم لتحقيق نفس الغرض ، وأيضًا قيام مؤسسة ثواب بالتعاون فى تنفيذ برنامج تدريبى تثقيفى وتوعوى للتأهيل وتعديل السلوكيات فى التعامل مع الأفواج السياحية .