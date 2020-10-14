مراجعة المراسى السياحية والارتقاء بعربات الحنطور في أسوان.. شاهد

وكلف اللواء حازم عزت بأهمية التأكد من إلتزام أصحاب الحناطير بالبرنامج المحدد لتواجدهم بالمراسى وفقًا للتنسيق بين الشركات السياحية والنقابة الخاصة بهم لمنع الوقوف العشوائى للحفاظ على المظهر الجمالى ، وخاصة أن المحافظة قامت مؤخرًا بتوفير زى حضارى موحد لـ 280 صاحب عربة حنطور .





وقال بأن ذلك ساهم فى تقديم مبادرات موازية منها قيام غرفة المنشآت الفندقية بتقديم دعم لتحقيق نفس الغرض ، وأيضًا قيام مؤسسة ثواب بالتعاون فى تنفيذ برنامج تدريبى تثقيفى وتوعوى للتأهيل وتعديل السلوكيات فى التعامل مع الأفواج السياحية .