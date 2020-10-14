تعرف على خطة محافظة البحيرة لاستقبال موسم الأمطار والعام الدراسي

طالب اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية والشركات وإدارة الازمات والحماية المدنية والمرافق برفع درجة الإستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وموسم الامطار وتشكيل فرق عمل ووضع خطط لمواجهة أي احداث تطرأ ومراجعة جميع المعدات والإنتهاء من تسليك صفايات المطر وبلاعات الصرف.





وأكد على ضرورة مراجعة جميع أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة على الطريق الزراعى والدولى الساحلى وعمل الصيانة اللازمة وكذا المتابعة الدورية لجميع محطات الصرف والرفع والمصارف، مع عمل اصطفاف لجميع المعدات الخاصة بالمنظومة كلا فى مدينته للتاكد من جاهزيتها الكاملة ،مشيرًا إلى اهمية أن تكون جميع الاطقم والمعدات الاحتياطية على نفس مستوى وكفاءة الاطقم الرئيسية.





وأشار المحافظ، إلى التجهيز للمشاركة فى المناورة وسيناريو ادارة الازمة والمشروع المقرر تنفيذه بالتنسيق مع القوات المسلحة والمستشار العسكرى للمحافظة فى مطلع الشهر المقبل للوقوف على يقظة وجاهزية الاطقم والمعدات حيث سيتضمن المشروع التكتيكى للمناورة التعامل مع ازمة مكبرة لسقوط امطار وسيول ومجابهتها بالمعدات والاطقم وتجهيز مراكز للاغاثة بالاضافة الى اخلاء احد المصالح الحكومية والمدارس للوقوف على مستوى التدريب والتعامل مع مثل تلك المواقف.





جاء ذلك خلال رئاسة اللواء هشام امنة محافظ البحيرة لإجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم بمجمع دمنهور الثقافى بحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، واللواء حسن الامام مساعد مدير امن البحيرة، والعقيد شريف عبد الباري المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومسئولى الشركات العامة ومتدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة.





ووجه المحافظ خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 والمرور الدوري على المدارس للوقوف على مدى إستعدادها و متابعة تنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات من نوافذ ودورات مياه وكهرباء وأسوار وبوابات والتأكد من جاهزية المبانى للعام الدراسي الجديد والانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة، مع توزيع اجهزة التابلت والكتب المدرسية على الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسى.





وأ شار إلى أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والإرتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.



وأضاف المحافظ، أنه تم خلال العامين الماضيين انشاء 200 مدرسة جديدة تتجاوز تكلفتها 1.4 مليار جنيه تم إستلام ١٠١ مدرسة بتكلفة ٦٧١ مليون جنيه وجاري العمل بعدد ٩٩ مدرسة أخرى بتكلفة ٧٢٩ مليون جنيه .وعمل الصيانة الشاملة لعدد 127 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 151 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من عدد ٨٠ مدرسة وجاري العمل بعدد 47 مدرسة أخرى منهم 41 تعليم عام و 6 تعليم فنى.





وأشار المحافظ إلى أنه مع انطلاق العام الدراسي 2020/2021 تدخل الخدمة 24 مدرسة جديدة تبلغ تكلفتها 200 مليون جنيه الامر الذى سيسهم فى تطوير الاداء والحد من الكثافات والتيسير على الطلاب وذويهم.





وشدد علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب مع التأكيد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل.





كما وجه اللواء المحافظ خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب التى ستشهدها المحافظة يومى 24 و25 من اكتوبر الجارى، مؤكدا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تاكيدا للشفافية والحيادية مع تجهيز كافة المقرات الخاصة باللجان العامة والمراكز واللجان الفرعية تجهيز كامل وتزويدها بالمظلات والانارة واماكن انتظار وكراسى ومقاعد متحركة لخدمة كبار السن مع توفير مصدر كهرباء احتياطى بكل لجنة.





وناشد المحافظ، مواطنى المحافظة والكتلة التصويتية بها والبالغ عددهم 4 مليون مواطن بالمشاركة بايجابية فى العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستورى لاختيار من يمثلهم مؤكدا على اهمية وضرورة ارتداء جميع الناخبين للكمامات والحضور بالرقم القومى للمشاركة مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية امام وداخل اللجان قبل وبعد اداء الانتخابات مع مراجعة دورات المياه والتاكد من تواجد المياه وتكليف مرفق الاسعاف بالاستعداد الدائم لنقل اى مريض يرغب فى المشاركة .





واشاد اللواء المحافظ بالجهود الكبيرة لرجال الشرطة البواسل والمنوط بهم تامين المقرات والعملية الانتخابية مؤكدا على الدور الكبير لرجال امن البحيرة بقيادة السيد اللواء مدير الامن فى الحفاظ امن وسلامة المواطنين ومكتسباتهم.

من ناحية اخرى استعرض المحافظ الجهود الخاصة بالقانون رقم 17 ولائحته التنفيذية الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وكذا القانون 144 الخاص بتقنين وضع اليد.





وأوضح أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.





وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 205500 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 785 مليون جنيه.





وأكد المحافظ، على استمرار كافة الجهود لمكافحة الفساد بكافة اشكاله والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مؤكدا انه لا مجال بينا لفاسد أو حتى متستر على فاسد.





كما ناقش الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي الخاص بالوحدات المحلية والمديريات والديوان العام، واشاد المحافظ بالجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الاستثمارية عن العام المالى السابق والاسبق بنسبة 100% مع تنفيذ خطط عاجلة اضافية وهو ما يتم حاليا مع الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها.





وتخليدا لذكراهم وتاكيدا ان مصر لم ولن تنسى ابنائها وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد عبد المنعم محمد الرامي علي مدرسة الرامي الابتدائية بكوم حماده، اطلاق اسم الشهيد محمد مبروك محمد الكحكي علي مدرسة ايتاي البارود الجديدة الإبتدائية

إطلاق اسم الشهيد الدكتور ابراهيم حنفي علي عبد المنعم علي وحدة الكلي الصناعي بمستشفي ابو المطامير المركزي.



اقرأ أيضا :

2.651 مليار جنيه تنعش البحيرة.. حصاد عامين من الإنجازات



