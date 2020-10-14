تعرف على خطة محافظة البحيرة لاستقبال موسم الأمطار والعام الدراسي

طالب اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية والشركات وإدارة الازمات والحماية المدنية والمرافق برفع درجة الإستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وموسم الامطار وتشكيل فرق عمل ووضع خطط لمواجهة أي احداث تطرأ ومراجعة جميع المعدات والإنتهاء من تسليك صفايات المطر وبلاعات الصرف.
وأكد على ضرورة مراجعة جميع أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة على الطريق الزراعى والدولى الساحلى وعمل الصيانة اللازمة وكذا المتابعة الدورية لجميع محطات الصرف والرفع والمصارف، مع عمل اصطفاف لجميع المعدات الخاصة بالمنظومة كلا فى مدينته للتاكد من جاهزيتها الكاملة ،مشيرًا إلى اهمية أن تكون جميع الاطقم والمعدات الاحتياطية على نفس مستوى وكفاءة الاطقم الرئيسية.
وأشار المحافظ، إلى التجهيز للمشاركة فى المناورة وسيناريو ادارة الازمة والمشروع المقرر تنفيذه بالتنسيق مع القوات المسلحة والمستشار العسكرى للمحافظة فى مطلع الشهر المقبل للوقوف على يقظة وجاهزية الاطقم والمعدات حيث سيتضمن المشروع التكتيكى للمناورة التعامل مع ازمة مكبرة لسقوط امطار وسيول ومجابهتها بالمعدات والاطقم وتجهيز مراكز للاغاثة بالاضافة الى اخلاء احد المصالح الحكومية والمدارس للوقوف على مستوى التدريب والتعامل مع مثل تلك المواقف.
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء هشام امنة محافظ البحيرة لإجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم بمجمع دمنهور الثقافى بحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، واللواء حسن الامام مساعد مدير امن البحيرة، والعقيد شريف عبد الباري المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومسئولى الشركات العامة ومتدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة.
وأشار المحافظ إلى أنه مع انطلاق العام الدراسي 2020/2021 تدخل الخدمة 24 مدرسة جديدة تبلغ تكلفتها 200 مليون جنيه الامر الذى سيسهم فى تطوير الاداء والحد من الكثافات والتيسير على الطلاب وذويهم.
كما وجه اللواء المحافظ خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب التى ستشهدها المحافظة يومى 24 و25 من اكتوبر الجارى، مؤكدا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تاكيدا للشفافية والحيادية مع تجهيز كافة المقرات الخاصة باللجان العامة والمراكز واللجان الفرعية تجهيز كامل وتزويدها بالمظلات والانارة واماكن انتظار وكراسى ومقاعد متحركة لخدمة كبار السن مع توفير مصدر كهرباء احتياطى بكل لجنة.
وأوضح أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.
وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 205500 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 785 مليون جنيه.
وأكد المحافظ، على استمرار كافة الجهود لمكافحة الفساد بكافة اشكاله والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مؤكدا انه لا مجال بينا لفاسد أو حتى متستر على فاسد.
كما ناقش الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي الخاص بالوحدات المحلية والمديريات والديوان العام، واشاد المحافظ بالجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الاستثمارية عن العام المالى السابق والاسبق بنسبة 100% مع تنفيذ خطط عاجلة اضافية وهو ما يتم حاليا مع الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها.
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