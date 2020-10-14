بصورة فاروق جعفر.. صحيفة مغربية تسخر من تصريحات ميدو عن التحكيم الافريقى

أثارت تصريحات أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق بشأن ضرورة مراقبة الكاف لحكام مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء المغربيين، سخرية عدد من الصحف والمتابعين في المغرب.

ونشرت صحيفة "المرصد برو" الإلكترونية المغربية سخرية على تصريحات ميدو، حيث استعانت بتصريحه عن التحكيم الأفريقي، مع وضع صورة لفاروق جعفر نجم الزمالك السابق.

وأكد أحمد حسام ميدو أنه متخوف من التحكيم الإفريقي في مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "مُتخوِّف للغاية من التحكيم الافريقي في مباراتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء بالمغرب".





وأضاف: "من الطبيعي أن يتواجد الأهلي والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية لميزانية الثلاث أندية مُقارنةً بغيرهم، بالإضافة لـ تاريخ الأهلي والزمالك الكبير".





وختم حديثه قائلا:"من الممكن أن يتم تعويض الوداد عن ما حدث في نهائي نسخة العام الماضي أمام الترجي التونسي لذلك يجب أن ينصب تركيز جميع لاعبي الأهلي فى الفوز على الوداد".