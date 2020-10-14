برنامج تأهيلي لمحمود علاء في المغرب

خضع محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالنادي لبرنامج تأهيلي بالمشي بالكرة حول الملعب خلال مران الفريق على ملعب الوداد المغربي اليوم، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك بقياده الدكتور محمد أسامة.





ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.





وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك قد أعلن ضم جميع اللاعبين بإستثناء الدولي التونسي فرجاني ساسي نظرًا لمخالطتة أحد اللاعبين في منتخبه الوطني المصاب بفيروس كورونا وعزله لنفسه لمدة 5 أيام.





وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك قد أوضح أن الإداراة بإنتظار التقرير الطبي للاعب لحسم مشاركته من عدمها أ|مام الرجاء المغربي الأحد القادم.