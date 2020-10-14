أهالي الدائرة علقوا لافتات المطالبة بترشيحي.. محمد أبو العينين: شاكوش جاملني بأغنية

كشف محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، مجاملات يقدمها أهالي الجيزة له في السباق الانتخابي.





وقال أبو العينين، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنه :"ناس جاملوني بعمل أغاني ومنهم المطرب الشعبي حسن شاكوش، وفي ناس عملت لافتات للمطالبة بترشيحي في الانتخابات".





وتابع محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أن :"معظم الأشياء كانت مجاملات، وأشكر كل الأحباب والأخوة الذين عبروا عن حبهم وأقول لهم أنا متشكر".





وأكد محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك مقومات رئيس دولة حقيقي، لافتا إلى أن حب المصريين للرئيس السيسي نابع من تضحيته لأجل الوطن.





وأشار محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إلى أن السيسي يخوض تحديا كبيرا من أجل التنمية والتعمير.





قال محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة يوجد فيها جميع فئات المجتمع المصري العظيم، مضيفا أن :"فيها الابراج والفلاحين والاماكن رفيعة المستوى وغيرها".





وتابع أنه ملتزم بكل كلمة قولتها لأهالي الدئراة، وعايز أقول لأهالي الدائرة وسعيد بكم.





وكشف محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، عن أنه :"في ناس كلموني وقالوا لي ان في ناس بتدفع فلوس علشان ننتخب ابو العينين، وكل هذا الأمر لا أعرفه ولا بدفع فلوس وماشي بثقة الناس وبالفعل بلغت".





وأكمل محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أن :"الصندوق هو اللي ممكن يجبني ولو جبني الصندوق سمعا وطاعة ولو مجتش بردوا أنا خدام أهالي الجيزة"، مستدركا أنه لا تحالف ولا تنثيق مع أي مرشح وأخوض مستقل.





وتابع محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أن :"أي حد يقدم مال سياسي هو شخص حقير وعلى الأهالي احتقاره وهذا الشخص ضعيف ولن يفلح".