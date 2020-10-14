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أخبار العالم

ميلانيا ترامب تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:19 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
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شريف سيد
أعلنت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، شفاءها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب تحول نتائج تحاليلها إلى سلبية. 

فيما كشفت ميلانيا ترامب وفق ما نقله البيت الأبيض في رسالة لها إن نجلها الأصفر بارون، قد أصيب بالفيروس بدون أي أعراض، قبل أن يتحول تحليله إلى سلبي أيضا. 

ونقلت وسائل إعلام أمريكية ما قاله طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إن نتائج فحوص الرئيس الخاصة بفيروس كورونا جاءت كلها سلبية لأيام متتالية.

وذكر الأطباء إنه مما تبين لهم، يمكنهم القول إن ترامب لم يعد معدي لمن يخالطه.

وقالت صحيفة ستار تريبيون، إنه بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من المستشفى، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا حيث يحاول العودة في وقت متأخر في المرحلة الأخيرة من الانتخابات.

"ترامب"، الذي يواجه عجزًا عنيدًا في الاقتراع على المستوى الوطني وفي ساحة المعركة، سيتصدر مسيرة حاشدة في سانفورد بولاية فلوريدا - المحطة الأولى في أسبوع حافل يتضمن أحداثًا في بنسلفانيا وأيوا ونورث كارولينا وويسكونسن.

يؤكد الجدول الزمني القوي على العمل الذي يتعين على ترامب القيام به بينما يحاول كسب الناخبين قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم الانتخابات. 
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