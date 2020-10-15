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مرأة

بدون أدوية.. حيل للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين


يعد ضغط الدم المرتفع من أكبر اسباب  الموت المفاجئ .إليك أسباب ارتفاع ضغط الدم وحيل وأطعمةتخلصك من ارتفاعه بدون أدوية ..

وفقا  لموقع familydoctor إليك عوامل شائعة  يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أبرزها

-الأعتماد  على تناول نظام غذائي غني بالملح  والإصابة بالأمراض المزمنة مثل مشاكل الكلى والهرمونات
-التاريخ العائلي ، خاصة إذا كان والداك أو أقاربك الآخرون يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
-زيادة الوزن أو السمنة.
نصائح للتحكم في الضغط المرتفع

1-النوم من 6 إلى 8 ساعات 

2-المشي يوميا نصف ساعة لتقليل ضغط الدم وتقليل الكوليسترول والدهون وحماية القلب.

3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة. 

4- تقليل استهلاك الملح والمخللات. 

5-البعد عن التدخين

6-البعد عن التوتر والقلق.

7- تناول العلاج بانتظام بحسب استشارة الطبيب .

أطعمه لخفض ضغط الدم

على الجانب الأخر إليك بعض الاطعمة التى تساعد على انخفاض ضغط الدم

1 - الليمون:
تناوله  بانتظام يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم،

2. الموز:

  الموز غني بالبوتاسيوم فقير بالصوديوم مما يجعله مثاليًا في علاج ارتفاع ضغط الدم

3.  الثوم: تناول الثوم يقلل من ضغط الدم ويقلل كذلك من الكوليسترول ويزيد من سيولة الدم ويقوي القلب كما يمكن أن يقي من وقوع النوبة القلبية

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