بدون أدوية.. حيل للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

1-النوم من 6 إلى 8 ساعات



2-المشي يوميا نصف ساعة لتقليل ضغط الدم وتقليل الكوليسترول والدهون وحماية القلب.

3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة.

4- تقليل استهلاك الملح والمخللات.

5-البعد عن التدخين

6-البعد عن التوتر والقلق.

7- تناول العلاج بانتظام بحسب استشارة الطبيب .







أطعمه لخفض ضغط الدم



على الجانب الأخر إليك بعض الاطعمة التى تساعد على انخفاض ضغط الدم



1 - الليمون:

تناوله بانتظام يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم،



2. الموز:



الموز غني بالبوتاسيوم فقير بالصوديوم مما يجعله مثاليًا في علاج ارتفاع ضغط الدم

3. الثوم: تناول الثوم يقلل من ضغط الدم ويقلل كذلك من الكوليسترول ويزيد من سيولة الدم ويقوي القلب كما يمكن أن يقي من وقوع النوبة القلبية

