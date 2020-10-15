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أخبار العالم

ليبيا.. القبض على إرهابي دولي خطير في طرابلس.. تفاصيل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، أمس الأربعاء، اعتقال عبدالرحمن ميلاد، قائد خفر السواحل المدرج على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة لمزاعم عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وقالت الوزارة إنها احتجزت ميلاد الشهير باسم " لبيدجا" بناءً على طلب من مجلس الأمن الدولي وأحالت القضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويرأس ميلاد وحدة من خفر السواحل في الزاوية غرب طرابلس وكان واحدا من ستة أشخاص عاقبتهم الأمم المتحدة لتورطهم في الاتجار بالبشر أو تهريبهم في ليبيا قبل عامين.

وقال مسئول دبلوماسي فرنسي لصحيفة "المرصد الليبية إن "ميلاد مدرج على قائمة العقوبات في فرنسا منذ عامين وبعثتنا الدائمة في نيويورك كانت قد ساهمت في إدراجه على عقوبات مجلس الأمن".

وكان مهاجرون شهدوا بأنهم نُقلوا إلى مركز احتجاز على متن إحدى السفن التي يستخدمها ميلاد ثم احتُجزوا في ظروف وحشية وتعرضوا للضرب. 

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي اعتقلت "البيدجا"، وسلمته للشرطة القضائية بالزاوية، التي بدورها أودعته السجن، قبل أن تقتحم عناصر إرهابية ومليشيات تابعة لحكومة الوفاق، مقر السجن وتطلق أكثر من 30 عنصرا إرهابيا من السجن من بينهم البيدجا.

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