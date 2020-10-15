عبد المنصف: انتقلت لـ وادي دجلة بسبب ميدو

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن وجود أحمد حسام ميدو مديرا فنيا لـ"دجلة" كان سببا رئيسيا في انتقاله إلى الفريق.
وقال عبد المنصف، في تصريحاته تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "انتقلت لدجلة بسبب وجود مدرب عالمي وهو ميدو، وقتها منحني الثقة كثيرا، كما أن طريقة اللعب ساعدتني بشكل كبير على التميز".
وأضاف "أَنصح اللاعبين الذين ازداد عُمرهم وينوون الاستمرار في الملاعب بالتركيز علي تخفيض الوزن بشكل دائم والحِفاظ علي اللياقة البدنية في المقام الأول، ثم التدريب بشكل أقوي في كُل يوم عَمَّا يَسبِقُه".
وختم حديثه قائلا "هناك تطور حدث لحراس الكرة على المستوى العالمي الحارس اليوم أصبح يجب أن يجيد اللعب بقدميه وبناء اللعب من الخلف يجب أن نواكب هذا التطور".
واتفق نادي وادي دجلة مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقده، في ظل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة مع الفريق الدجلاوي بمسابقة الدوري الممتاز.
وعقد مسئولو نادي وادي دجلة جلسة مع عبد المنصف مساء أمس الاثنين، وتم الاتفاق خلالها على تجديد التعاقد لمدة موسم آخر، بعدما ضمن الفريق البقاء في الدوري الممتاز بشكل رسمي.
ويعد محمد المنصف من أعمدة الفريق في الفترة الأخيرة، لاسيما أن مسئولي النادي يعولون عليه خاصة في ظل اعتمادهم على العناصر الشابة بالفريق.
وانضم عبد المنصف إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2017 قادمًا من نادي إنبي.
وضمن نادي وادي دجلة البقاء في مسابقة الدوري الممتاز، الموسم المقبل بعد تأكد هبوط حرس الحدود إلى الدرجة الثانية بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين لهدف بالأمس.