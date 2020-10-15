AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضربة جديدة لترامب.. تويتر يغلق الحساب الشخصي للمتحدثة باسم البيت الأبيض

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أعلنت شركة "تويتر"، أنها أغلقت الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كايلي ماكناني"، بسبب انتهاكها قوانين منصة التغريدات القصيرة.

وأشارت "تويتر"، إلى أن "ماكناني" نشرت تغريدة تتعلق بقضية تخص المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل، بهدف التأثير على النتائج.

وكانت "تويتر" و"فيسبوك" حظرتا نشر مقال لصحيفة "نيويورك بوست" تعلق باتهامات وجهت لنجل بايدن في التدخل بشؤون أوكرانيا، عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى إلى رؤسائه بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو عام 2019، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب في الكونغرس، إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر من العام الماضي، بشبهة إساءة ترامب استخدام سلطته.

وخلال المكالمة الهاتفية، طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق حول نشاط هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، في أوكرانيا.

وكان هانتر بايدن عضوا في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانيا حين كان والده نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب خطابها في الحزب الديمقراطي.. ترامب يسخر من ميشيل أوباما

بايدن لم يحرز إلا الفشل.. ترامب الابن يشن هجوما لاذعا ضد منافس والده

هل يخرج من سباق الرئاسة؟.. الكونجرس يوافق على عودة التحقيق بفضيحة نجل بايدن

فيسبوك يتستر على فضيحة تهدد نجاح جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية

بايدن في ورطة.. فتح تحقيق في الكونجرس بخصوص إيميلات مسربة لنجله

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة المطرب طاهر مصطفى.. تعليق مؤلم من محمد هنيدى على واقعة فتاة المعادي.. حفيد محمود ياسين ينشر صورة نادرة ينعى بها جده

طفل معجزة رحل في عز شبابه.. 5 معلومات عن المطرب طاهر مصطفى

تركي آل الشيخ يحقق إنجازا جديدا لـ نادي ألميريا في عامه الأول

حالتها صعبة جدا.. عمرو محمود ياسين: أمي لم تصدق حتى الآن أن والدي رحل

كورونا لزقت في المخدة.. علي ربيع يروي تفاصيل معاناته مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بسبب معركة قانونية بين أهله والمستشفى.. رضيع يموت بعد ساعات من عودته إلى المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين