صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده سمكة قرش غريبة.. صور

مازال عالم البحار يحوي مخلوقات عجيبة وغريبة لم نرها بعد، فقد أصيب صياد هندي بصدمة بمجرد رؤيته لأحد هذه المخلوقات العجيبة أثناء صيده، حيث فوجئ بسمكة قرش برأسين في شبكة صيده.





كان "نيتين باتيل" يصطاد في المياه قبالة "ماهاراشترا" في غرب الهند عندما أخرج شباك صيده، وبعد النظر إلى شبكته ، اكتشف "باتيل" من قرية ساتباتي في منطقة بالغار ، المخلوق ذي الرأسين.





وكان غير مدرك لمدى ندرة القرش المولود حديثًا، فقد التقط بعض الصور ثم ألقى بها مرة أخرى في البحر،وقال: "نحن لا نأكل مثل هذه الأسماك الصغيرة ، وخاصة أسماك القرش ، لذلك اعتقدت أنها غريبة ، لكنني قررت رميها على أي حال".





وسرعان ما عرف أن السمكة كانت غير عادية، قال "أوميش باليكار" صياد آخر: "لم نر شيئًا كهذا من قبل..نعتقد أن أحد أكبر أسماك القرش ربما يكون قد أنجب طفل القرش ذا الرأسين".





وتم الإبلاغ عن سمكة قرش مماثلة ذات رأسين من ولاية "غوجارات" في عام 1964 ، وآخر في عام 1991 من ولاية كارناتاكا، فقد كان من الممكن مشاهدة آخرين ، لكن لم يتم تصويرهم أو جمعهم.









يعتقد العلماء أن مجموعة متنوعة من العوامل يمكن أن تكون قد أدت إلى إصابة القرش وهو قرش سبادنوز (Scoliodon laticaudus) بهذه الطفرة.



